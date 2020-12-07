İzmir'de kocası tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, öldü
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İzmir'de kocası tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, öldü

07.12.2020 03:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 03:30
İzmir'de kocası tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, öldü

İzmir'in Buca ilçesinde kocası tarafından 6 yerinden bıçaklandığı iddia edilen kadın, hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesinde kocası tarafından 6 yerinden bıçaklandığı iddia edilen kadın, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede Çaldıran Mahallesi 433 Sokak'ta yaşayan Bülent S. (57) ile eşi Yazgül S. (55), dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bülent S'nin eşini 6 yerinden bıçaklayıp öldürdüğü, cesedi kilere sürükleyip yorgan ve halıyla gizledikten sonra evden ayrıldığı öne sürüldü.

Yazgül S'den haber alamayan çocukları durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından polis ekiplerince evde yapılan incelemede kiler bölümünde Yazgül S'nin cesedi bulundu.

Olayla ilgili kaçan eş, ekiplerce gözaltına alınırken, ifadesinde cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin evde olan zihinsel engelli oğlunun da olaydan sonra kaçtığı ve ekiplerce arandığı öğrenildi.

Öte yandan Bülent S'nin eşinin telefonundan, annesini arayan kızına "iyiyim" mesajı attığı da iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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