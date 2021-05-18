İzmir'de kız arkadaşına hakaret eden ve beyzbol sopasıyla yaralayan kişiye 1 yıl 3 ay hapis cezası

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darp ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraat etti, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşını beyzbol sopasıyla darp ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık, "silahla tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraat etti, "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 3 ay hapis cezası alarak tahliye edildi.

Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Berk Ö, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşmada müşteki Zeynep Ç. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da hazır bulundu. Salgın nedeniyle seyirci alınmayan duruşmayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de izledi.

Sanık Berk Ö, kız arkadaşını darbetmediğini ve dışarı çıkmaması için engellemediğini, karşılıklı arbede yaşandığını, başına şişeyle vurulduğunu savundu.

Müşteki Zeynep Ç. ise olay günü sanığın kendisine aralıklı olarak sopa ile vurduğunu, evin kapısını kilitlediği için dışarı çıkamadığını söyledi.

Müşteki avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu, müvekkilinin sanıkla olan ilişkisi boyunca şiddete uğradığını, sanığın tehditleri nedeniyle şikayetçi olamadığını savundu.

Müvekkilinin sanıktan gördüğü şiddet nedeniyle çocuğunu düşürdüğünü de iddia eden Arıcıoğlu, müvekkilinin beyzbol sopasıyla darbedildikten sonra çekilmiş fotoğraflarını mahkemeye ibraz etti.

Hakim, sanığın "silahla tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından beraatına karar verdi.

Sanığın "hakaret" suçundan 2 ay 15 gün, "kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar veren hakim, tahliyesini kararlaştırdı.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Berk Ö, kız arkadaşı Zeynep Ç.'yi beyzbol sopasıyla yaraladığı, tehdit ve hakaret ettiği ve hürriyetinden yoksun kıldığı iddiasıyla mart ayında tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer