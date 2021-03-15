İzmir'de kitap hırsızları Sevgi Yolu'na dadandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de kitap hırsızları Sevgi Yolu'na dadandı

15.03.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:26
İzmir'de kitap hırsızları Sevgi Yolu'na dadandı

İzmir Konak ilçesinde, hem İzmirlilerin hem de İzmir'i ziyarete gelenlerin mutlaka uğradığı bir yer olan Sevgi Yolu'nda esnaf, sık sık yaşanan kitap hırsızlığından dolayı dert yakındı, bölgeye güvenlik kamerası kurulmasını istedi.

İzmir Konak ilçesinde, hem İzmirlilerin hem de İzmir'i ziyarete gelenlerin mutlaka uğradığı bir yer olan Sevgi Yolu'nda esnaf, sık sık yaşanan kitap hırsızlığından dolayı dert yakındı, bölgeye güvenlik kamerası kurulmasını istedi.

Konak'ta bulunan ve sahafları ile ünlü olan Sevgi Yolu'nda esnaf, kitapların sürekli çalınmasından dertli. Bölgeye gelen hırsızların kitaplara dadandığını belirten esnaf, caddeye kamera sisteminin kurulmasını ve önlem alınmasını istedi.

Belediye yola kamera kuracaktı ama ses yok

Sevgi Yolu'nda esnaflık yapan Deniz Akdoğdu, Konak Belediyesinin ziyaretçilerin uğrak noktası olan yola güvenlik kamera sistemi kuracağını ifade ederek, şuana kadar sonuç alamadıklarını belirtti. Bölgedeki kameraların arızalı olduğunu aktaran Aydoğdu, "Güvenlik kamerası sistemleri için ise karşıdan her üç ya da dört ağaç arasına çaprazlama, sağı ve solu görecek şekilde kamera sistemlerinin kurulabileceği söylendi. Biz de kabul ettik. Normalde sokağın başında bir tane kamera var; ama işlevi yok, kablosu çıkartılmış ve çalışmıyor bildiğimiz kadarıyla. Kamera sistemleri olmadığı için suçluyu, suçsuzu ayır edemiyoruz. Adam eğiliyor ve bir rafını alıp götürülüyor. Bir raf bin lira zaten ve bu pandemi döneminde çok büyük zarar oluşturuyor. Her hafta aynı dükkana dadanan hırsızlar var ve kılık değiştirerek gelip, hırsızlığı gerçekleştiriyorlar" dedi. - İZMİR

İzmir'de kitap hırsızları Sevgi Yolu'na dadandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Nükhet Duru Birol Güven Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de kitap hırsızları Sevgi Yolu'na dadandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 13:36:43. #1.15#
title