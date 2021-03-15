İzmir'de kitap hırsızları Sevgi Yolu'na dadandı

İzmir Konak ilçesinde, hem İzmirlilerin hem de İzmir'i ziyarete gelenlerin mutlaka uğradığı bir yer olan Sevgi Yolu'nda esnaf, sık sık yaşanan kitap hırsızlığından dolayı dert yakındı, bölgeye güvenlik kamerası kurulmasını istedi.

İzmir Konak ilçesinde, hem İzmirlilerin hem de İzmir'i ziyarete gelenlerin mutlaka uğradığı bir yer olan Sevgi Yolu'nda esnaf, sık sık yaşanan kitap hırsızlığından dolayı dert yakındı, bölgeye güvenlik kamerası kurulmasını istedi.

Konak'ta bulunan ve sahafları ile ünlü olan Sevgi Yolu'nda esnaf, kitapların sürekli çalınmasından dertli. Bölgeye gelen hırsızların kitaplara dadandığını belirten esnaf, caddeye kamera sisteminin kurulmasını ve önlem alınmasını istedi.

Belediye yola kamera kuracaktı ama ses yok

Sevgi Yolu'nda esnaflık yapan Deniz Akdoğdu, Konak Belediyesinin ziyaretçilerin uğrak noktası olan yola güvenlik kamera sistemi kuracağını ifade ederek, şuana kadar sonuç alamadıklarını belirtti. Bölgedeki kameraların arızalı olduğunu aktaran Aydoğdu, "Güvenlik kamerası sistemleri için ise karşıdan her üç ya da dört ağaç arasına çaprazlama, sağı ve solu görecek şekilde kamera sistemlerinin kurulabileceği söylendi. Biz de kabul ettik. Normalde sokağın başında bir tane kamera var; ama işlevi yok, kablosu çıkartılmış ve çalışmıyor bildiğimiz kadarıyla. Kamera sistemleri olmadığı için suçluyu, suçsuzu ayır edemiyoruz. Adam eğiliyor ve bir rafını alıp götürülüyor. Bir raf bin lira zaten ve bu pandemi döneminde çok büyük zarar oluşturuyor. Her hafta aynı dükkana dadanan hırsızlar var ve kılık değiştirerek gelip, hırsızlığı gerçekleştiriyorlar" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı