İzmir'de kısıtlamasız ikinci günde sahil ve açık alanlar doldu İZMİR'de, kısıtlamasız hafta sonunun ikinci gününde güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

İZMİR'de, kısıtlamasız hafta sonunun ikinci gününde güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Ailesi ile açık havaya çıkanların yanı sıra sahiller balık tutan vatandaşlarla doldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ikinci günde İzmirliler, açık havada vakit geçirme fırsatı buldu. Güzel havanın keyfini süren vatandaşlar yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, sahilde balık tuttu. Bayraklı'daki Meles Deltası'na ailesiyle gelen vatandaşlar çocuklarıyla oynayarak keyifli vakit geçirdi. Dün akşam Alsancak semtindeki Kordon boyunda sosyal mesafe kuralını hiçe sayan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bugün dışarıda vakit geçirenlerin sosyal mesafe kuralına dikkat ettikleri görüldü.

'BALIK TUTMAK BİZİM İÇİN BİR TUTKU'Sahilde balık tutmaya gelen Hakan Altıntaş (45), "Balık tutmak bizim için bir tutku. Uzun zamandır balığa çıkamadım. Bedenim burada olmasa da ruhen aklım hep burada kaldı. Hafta sonu sokağa çıkıp balık tutabildiğim için çok mutluyum" dedi.Uzun bir aradan sonra balık tutmaya çıkan Recep Duran (45) ise, "Bu hafta sonu denizde çok balık yoktu ancak iki tane tuttum. Gerçekten sahil kenarında vakit geçirip balık tutmayı çok özlemişim" diye konuştu.Deniz havası almak istediği için güzel havayı çimlerde oturarak değerlendirdiğini söyleyen Yaşar Çelik (46) de, "Kısıtlamanın kalkması çok iyi oldu. İnsan deniz görünce bir nefes aldığını hissediyor. Biz kalabalık olmasın diye erken saatlerde gelmeyi tercih ettik. Kimseyle temas etmeden, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek oturuyoruz" dedi.'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM, DOĞA BİZE KALSIN'Eşi ve çocuğu ile birlikte vakit geçirmek için dışarıya çıktığını söyleyen Hatip Şimşek (29), "Çalıştığım için dışarı çıkabiliyorum ama eşim ve çocuğum evdeydi. Onlar için değişiklik oldu. Çocuğumuzla oyun oynayarak vakit geçiriyoruz. Çocuk mutlu biz de çok mutluyuz" diye konuştu.Bandırmadan İzmir'e tatil için eşiyle geldiğini dile getiren Doğan Gözen (44) de, "Açık havada deniz kenarında olmak uzun bir aradan sonra çok güzel. İzmir'i çok seviyoruz. Huzurlu bir şekilde doğa ile iç içe olmaya çalışıyoruz. 3 aydan beri evdeydik. Tedbirimizi elden bırakmayalım, doğa bize kalsın. Temiz ve güzel havanın tadını eşimle birlikte çıkarıyoruz. Birkaç gün daha İzmir'deyiz" dedi.

Kaynak: DHA