İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu
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İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda çöp birikintileri oluştu.

08.06.2020 07:27 | Son Güncelleme: 08.06.2020 07:32

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda çöp birikintileri oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından ilk hafta sonu İzmir'in işlek noktalarından Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İzmirlilerin piknik yapmak ve dinlenmek gibi amaçlar için bir araya geldiği Kordonboyu'nda oluşan çöp birikintileri dikkati çekti.

Polis ekiplerinin de sosyal mesafeyi korumak için sıkça devriye görevi gerçekleştirdiği bölgede, belediyeye bağlı ekipler geç saatlere kadar yeşil alanlara atılan çöpleri topladı.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince 2,5 metrelik aralıklarla 4 metre çapında çizilen "çemberli sosyal mesafe" alanlarını vatandaşların kullanmadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.

Askerlik görevi için İzmir'e gelen Mirislam Ağırbaş, Kordonboyu'nda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını belirterek, "Kordan'da korona tedbirlerine ve çevre kirliliği konusunda özen gösterilmediğini düşünüyorum çünkü gece geç saatlerde gelip burada piknik yapan arkadaşlar çöplerini bırakıp gidiyor. Araçlarda yüksek ses ya da müzik aleti getirenler gürültüye sebep oluyor. Burada sosyal mesafe diye bir şey yok. İnsanlar yine el ele tutuşuyor ve sarılıyor. Polisler müdahale etse de onlar gittikten sonra maskeleri çıkarıp tekrar ceplerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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