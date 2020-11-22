İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
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İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

22.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:09
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin en kalabalık cadde ve meydanları sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, kısıtlamanın ikinci gününde İzmir'de de saat 20.00'den yarın saat 05.00'e kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

HAYALET KENTİ ANDIRDI

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu ve Konak meydanlarında vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görülürken, polis ekipleri kentin birçok noktasında alınan tedbirlere uyulması için denetim yaptı.


İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve meydanlar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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