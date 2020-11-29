İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
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İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

29.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:06

İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

İzmir'de korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte, sokaklar, caddeler ve meydanlar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge ile tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de saat 20.00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Gündoğdu Meydanı gibi kalabalık alanlar sessizliğe büründü.

KISITLAMAYA UYMAYANLARA CEZA KESİLDİ

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Öte yandan Alsancak Gar önünde uygulama yapan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddeden geçen tüm araçları durdurarak denetim yaptı. Gerçekleşen uygulamada kısıtlamada özel izni olan vatandaşlar yoluna devam ederken, izni bulunmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 05.00 itibarı ile sona erecek.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
İzmir'de kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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