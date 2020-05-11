İzmir'de kısıtlamanın ardından caddelerde yoğunluk yaşandı
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İzmir'de kısıtlamanın ardından caddelerde yoğunluk yaşandı

İZMİR'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehrin birçok noktasında hem araç trafiği hem de yaya trafiğinde büyük bir artış yaşandı.

İzmir'de kısıtlamanın ardından caddelerde yoğunluk yaşandı
11.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:32

İZMİR'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından şehrin birçok noktasında hem araç trafiği hem de yaya trafiğinde büyük bir artış yaşandı. 70 yaşındaki bir vatandaşın maskesiz olması ve sosyal mesafe kuralına uymaması şaşırttı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir'in de arasında olduğu 24 ilde hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İki günlük kısıtlamaya İzmirli vatandaşların büyük bir bölümünün uyduğu gözlenirken, kısıtlamayı ihlal eden 949 kişiye 2 milyon 153 bin 905 lira para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona ermesinden sonra ise tablo tersine döndü. Şehrin birçok noktasında araç trafiğinde büyük bir artış yaşandı. Hafta sonu oldukça sessiz olan caddelerde trafik yoğunluğu gözlendi. Araç trafiğinin yanı sıra şehirde yaya trafiğinde de artış kendini gösterdi. Berberler ve alışveriş merkezlerinin de açıldığı gün İzmirli vatandaşlar, Havra Sokağı'na akın etti. Görevli zabıta ekipleri vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralına karşı uyarmasına rağmen birçok vatandaşın bu kurallara uymadığı da görüldü.

ÜÇ KURALI BİRDEN İHLAL ETTİHavra Sokağı'nda maskesiz olan ve sosyal mesafeye uymayanların yanı sıra 65 yaş üzeri birçok vatandaşın da dışarıda olduğu görüldü. O vatandaşlardan Osman Gümüş (70), "Bankada işim olduğu için dışarıya çıkmaya mecbur kaldım. İşimi hallettim hemen dönüyorum. Maskem de var ama cebimde. Dalgınlığıma denk geldi. Yoksa evin içinde bile maskeyle oturuyorum. Sokağın içi de baya kalabalık" dedi.Kalabalık sebebiyle sokağa girmekten vazgeçtiğini belirten Mehmet Tutum (63), "İnsanları böyle gördükten sonra sokağa çıkma kısıtlamalarının yapılmasının bir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Yarın ikinci dalga patlarsa bugüne kadar verilen emeklerin hepsi boşa gidecek. Gözlük tamiri için mecburen geldim ama sokağı bu şekilde görünce girmekten vazgeçtim. Ben tedbirimi aldım ama bu kadar yakın mesafede virüsün bulaşmaması mümkün değil" diye konuştu.

Sokağa mecburen geldiğini belirten Uğur Gençtürk (57) ise, "İhtiyaçlarımı almak için mecburen geldim. Maskesiz dolaşan çok insan var. Elimden geldiğince kendimi korumaya çalıştım. Bayrama kadar bir daha çıkmayacağım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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