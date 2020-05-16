İzmir'de kısıtlama öncesi yapılan uygulamalarda 57 kişi yakalandı İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulamada, arama kararı bulunan toplam 57 kişi yakalandı.

İzmir'de güvenlik güçleri kent genelinde kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması adına bir çok noktada uygulama yaptı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'in birçok noktasında yapılan uygulamalar ile kurallara uymayan şahıslara ceza yağdırırken, araması olan kişileri de yakalayarak gözaltına aldı.

Yaklaşık bin polis 118 noktada uygulama yaptı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, 15.00 ile 00.00 saatleri arasında kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. ikisi deniz aracı olmak üzere toplam 301 ekip ve yaklaşık bin personelin katılımıyla 118 noktada yapılan uygulamada, 3 bin 500 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, hakkında arama kararı bulunan 10 kişi yakalandı. Öte yandan, 2 bin 424 iş yerinin kontrol edildiği, çalışma saatleri dışında faaliyet yürüttüğü tespit edilen bir iş yerine idari işlem uygulandığı belirtildi. Ayrıca, uygulama kapsamında, 20 yaş altı 19 kişiye, 65 yaş üstü bir kişiye de toplamda 44 bin TL, sosyal mesafe kurallarına uymayan 43 kişiye ise 126 bin TL idari para cezası kesildi. Kent genelindeki trafik denetiminde ise 4 bin 536 araç kontrol edildi, bin 38 araca 470 bin 700 TL ceza uygulandı. Denetimler sırasında 256 park ve bahçe, 65 mesire ve yürüyüş alanının da kontrol edildiği öğrenildi.

Jandarma, arama kararı bulunan 47 kişiyi yakaladı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, 6 bin 743 kişiye kimlik sorgusu yapılırken, hakkında arama kararı bulunan 47 kişi yakalandı. Ayrıca, denetlenen 6 bin 907 araçtan 46'sına 38 bin 325 TL ceza kesildi. Uygulama kapsamında, 20 yaş altı beş kişiye 1920 TL, sosyal mesafe kurallarına uymayan 16 kişiye ise 6 bin 272 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca, 100 mermi, 6 gram metanfetamin maddesi ve 45 kök hint keneviri ele geçirildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA