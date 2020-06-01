İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 2 milyon lirayı aşkın ceza
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İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 2 milyon lirayı aşkın ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de iki günde 2 milyon 238 bin 197 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İzmir'de kısıtlama kurallarına uymayanlara 2 milyon lirayı aşkın ceza
01.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:31

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir'de iki günde 2 milyon 238 bin 197 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde ve ilçelerde denetimler yaptı. Alınan bilgiye göre kısıtlamanın başladığı Cuma gece yarısından bu gece saat 00.00'a kadar iki günde yapılan denetimlerde, kısıtlama kurallarına uymayan 5 kişiye adli işlem, bin 36 kişiye idari işlem uygulandı. Kısıtlama kurallarına uymayanlara toplam 2 milyon 238 bin 197 lira para cezası uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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