İzmir'de kısıtlama günlerinde sokak hayvanları için yaklaşık 100 ton mama dağıtıldı

İzmir'de valilik ve firmalarca temin edilen yaklaşık 100 ton mama, sokak hayvanlarına ulaştırıldı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, "Sokak hayvanları için sokaktayız" sloganıyla İzmir'in 30 ilçesinde, il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve hayvanseverlerin desteğiyle sokaklarda aç hayvan bırakılmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sokaktaki hayvanların beslenmesinin itinayla sürdüğünü belirtti.

Her hafta sonu yaklaşık 5 ton mamanın dağıtıldığını kaydeden Köşger, şunları kaydetti:

"Dağıtımlar sadece yerleşimin olduğu alanlarda değil, ormanlık alanlar, mesireler, araziler, kırsal alanlar gibi hayvanların yaşamını sürdürdüğü her noktada yapılıyor. Bu süreçte yanımızda olan, bizlerle birlikte sokak sokak dolaşarak can dostlarımızı besleme çalışmalarını gerçekleştiren herkese sonsuz teşekkür ederiz. İzmir olarak sadece insanlarımıza değil, bu şehirde yaşayan, nefes alan her canlıya değer veriyoruz. Kısıtlamalar devam ettiği sürece de mama dağıtımlarımızla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz."

Bugüne kadar hayvanlara ulaştırılan mama miktarının yaklaşık 100 ton olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz