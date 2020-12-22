İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı
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İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

22.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 07:31
İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, birçok suçtan aranan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında devriye gezen ve caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, birçok suçtan aranan şüphelileri kıskıvrak yakaladı. 

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında suçlulara göz açtırmadı. Kısıtlama nedeniyle ilçenin birçok noktasında devriye gezen polis ekipleri, işyeri hırsızlığı yapan şüphelileri yakalarken, çalınan para ve eşyaları ele geçirdi. Polisin cadde ve sokak aralarında yaptığı uygulamalarda ise terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., göçmen kaçakçılğı yapma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.İ., kasten yaralama suçundan aranan Y.Ö. ile uyuşturucu madde kullanmak suçundan aranan O.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılması için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

 


İzmir'de kısıtlama denetiminde, arama kararı bulunan birçok kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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