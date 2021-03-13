İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk
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İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk

13.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 18:25
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk

Vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığı İzmir'de, sahillerde görülen ciddi derecede yoğunluk korkuturken, İzmir'in renk kodu turuncudan kırmızıya yaklaştı.

Vaka sayılarının yüzde 50 oranında arttığı İzmir'de, sahillerde görülen ciddi derecede yoğunluk korkuturken, İzmir'in renk kodu turuncudan kırmızıya yaklaştı.

Korona virüsü haritasında turuncu rengiyle yüksek riskli iller arasında yer alan İzmir'de, yeniden yükselişe geçen vakalar şehrin renk kodunun kırmızıya yaklaşmasına sebep oldu. Kısıtlamasız ikinci cumartesi gününde de hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, kentin sahillerine, işlek cadde ve meydanlarına akın etti. İzmir'in en işlek yerlerinden biri olan Kordon'da vatandaşların ürküten yoğunluğu dikkat çekti. Bazı kişiler deniz kenarında yürümeyi tercih etti, kimileri ise çimlerde veya kafelerde oturdu.

Sosyal mesafe kuralının zaman zaman ihlal edildiği Kordon'da, kimi vatandaşların maske takmadığı görüldü. Öte yandan çevrede devriye gezen zabıta ekipleri, vatandaşlara kuralları uyması konusunda uyarıcı anonslar yaptı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla vaka sayılarının yüzde 50 oranında artışta olduğunu ve İzmir'in turuncu koddan kırmızı koda geçmenin eşiğinde olduğunu açıklamıştı. - İZMİR

İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk
İzmir'de 'kırmızı alarm' uyarısına rağmen ürküten yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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