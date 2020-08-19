İzmir'de Kiraz Belediye Başkanı Özçınar'ın annesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı İzmir'in Kiraz ilçesinin belediye başkanı Saliha Özçınar'ın annesi Şerife Özçınar'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

İzmir'in Kiraz ilçesinin belediye başkanı Saliha Özçınar'ın annesi Şerife Özçınar'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Başkan Özçınar, yaptığı açıklamada, annesinde virüsün ağır semptomlarının ya da belirtilerinin söz konusu olmadığını ve sağlık durumunda endişe edilecek bir durum olmadığını bildirdi.

Annesinin 14 gün ikametinde ilaç tedavisi ile karantinada kalacağına işaret eden Özçınar, "Ben ise son 1 ay içinde 4 kez Kovid-19 testi yaptırdım. En son 13 Ağustos'ta, yaptırdığım test sonucu negatif çıktı çıktı." ifadelerini kullandı.

Özçınar, buna rağmen tedbir amaçlı olarak evinde karantinada olduğunu aktardı.

Kaynak: AA