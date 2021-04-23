İzmir'de kiraladığı evin sahibini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kiraladığı evin sahibini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de kiraladığı evin sahibini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'de kirada oturduğu evin sahibini bıçakla öldürülen zanlı cezaevine gönderildi.

İzmir'de kirada oturduğu evin sahibini bıçakla öldürülen zanlı cezaevine gönderildi.

Çiğli'de dünkü cinayetin ardından gözaltına alınan Oktay H (24), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'taki 3 katlı binada dün kiracı olarak oturan Oktay H. ile aynı binada oturan ev sahibi Deniz Kanat (43) arasında gürültü nedeniyle bıçaklı kavga yaşanmış, iki tarafın da yaralandığı olayın ardından Kanat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

'Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım' diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Ömer Ali Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de kiraladığı evin sahibini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:20:04. #1.16#

title