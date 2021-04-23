İzmir'de kiraladığı evin sahibini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de kirada oturduğu evin sahibini bıçakla öldürülen zanlı cezaevine gönderildi.

İzmir'de kirada oturduğu evin sahibini bıçakla öldürülen zanlı cezaevine gönderildi.

Çiğli'de dünkü cinayetin ardından gözaltına alınan Oktay H (24), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'taki 3 katlı binada dün kiracı olarak oturan Oktay H. ile aynı binada oturan ev sahibi Deniz Kanat (43) arasında gürültü nedeniyle bıçaklı kavga yaşanmış, iki tarafın da yaralandığı olayın ardından Kanat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör