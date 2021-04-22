İzmir'de kiracısının bıçakladığı ev sahibi yaşamını yitirdi
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İzmir'de kiracısının bıçakladığı ev sahibi yaşamını yitirdi

İzmir'de kiracısının bıçakladığı ev sahibi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracısının bıçakladığı ev sahibi hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracısının bıçakladığı ev sahibi hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta 3 katlı binanın son katında ikamet eden ev sahibi Deniz Kanat (43) ile giriş kattaki kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kanat ve Oktay H. birbirlerini bıçakladı. Oktay H, olayın ardından kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kanat, yapılan müdahalenin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden yaralı halde kaçan şüpheli bir süre sonra bekçi ekiplerince yakalanarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kanat, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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