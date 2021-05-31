İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza

İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir kıraathanede kısıtlama saatlerinde kumar oynayan 43 kişiye toplam 213 bin 553 TL ceza uygulandı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir kıraathanede kısıtlama saatlerinde kumar oynayan 43 kişiye toplam 213 bin 553 TL ceza uygulandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde kumar oynandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 43 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.Ekipler, adresteki 43 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçundan, işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmak suçundan toplamda 213 bin 553 TL ceza kesti. 3 kişiye ise, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. Ayrıca, kumar oynamak için kullanılan malzemelere de el konuldu.


İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza
İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza
İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza
İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için...
Son dakika: Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için...
Son dakika: Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
Son dakika: Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücü kaza yaptı
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Antony Blinken Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İlker Kaleli Demet Akalın Demet Özdemir Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de kıraathanede kumar oynayan 43 kişiye 213 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.05.2021 12:01:50. #1.11#

title