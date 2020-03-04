İzmir'de Kıbrıs gazisi askere gitmek için dilekçe verdi

04.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:08

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mümin Elmas, askere gitmek için dilekçe verdi.

Torbalı Askerlik Şubesi Başkanlığına gelerek Suriye'de görev yapmak üzere askere alınması için talep yazısını veren Elmas, Suriye'de mücadele veren Mehmetçiğe destek olmak istediğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na ilk kafile ile 1974 yılında hava indirme eri olarak katıldığını, 8,5 ay görev yaptığını anlatan Mümin Elmas, "Son gelen şehit haberlerinden sonra askerlerimizin yanında olmak, onlara moral vermek için askerlik başvurumu yaptım. Görev verilmesi halinde bundan önce yaptığım gibi vatanım ve milletimin birlik, beraberliği için savaşırım." dedi.

Kaynak: AA