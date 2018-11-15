İzmir'de Kesk Üyeleri, Enflasyon Farklarının Ödenmesini İstedi

İZMİR Konak'ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), enflasyon farklarının ödenmesi ve kamu emekçilerine ek zam yapılması amacıyla eylem düzenledi. Maaş günlerini eylemle karşılayan KESK İzmir Şubeler Platformu, ülke genelinde düzenlenen protestolara destek oldu. Eylemde 'Asgari ücretten vergi alınmasın' yazılı pankartlar taşıyan KESK üyeleri, kamu emekçilerinin enflasyon farkları sebebiyle ekonomik mağduriyet yaşadığını savundu.

KESK yurdun farklı yerlerinde enflasyon farklarının ödenmesi ve kamu emekçilerine ek zam yapılması amacıyla eylem düzenledi. İzmir Konak'ta da düzenlenen eylemde üyeler, yükselen enflasyon rakamlarına, vergi oranlarına karşı çıkarak, kamu emekçilerine ek zam yapılması taleplerini dile getirdi. Eylemde 'Asgari ücretten vergi alınmasın', 'Vergide adalet, insanca yaşanabilecek bir ücret istiyoruz' yazılı pankartlar dikkat çekti.

'ENFLASYON FARKLARI TARİH BEKLEMEKSİZİN ÖDENMELİ'

Eylemde basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "Toplu sözleşme gereği 2018 yılı için planlanan yüzde 4, yüzde 3.5'lik maaş zammı, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda gerçeklikten uzak oranlardır. Yılın ilk altı ayında verilen yüzde 4'lük zam enflasyona yenik düşmüş, aylar sonra verilen enflasyon farkları kamu emekçilerinde ekonomik mağduriyetler yaratmıştır. Eylül ayı sonu itibariyle yüzde 5.65 enflasyon farkı oluşmuştur. Enflasyon farkları 15 Ocak tarihi beklenmeksizin derhal ödenmelidir. Maaşlarımızdaki reel kayıp yüzde 50'lere ulaşmış bulunmaktadır. Kamu emekçilerine enflasyon farkı dışında ek zam yapılmalıdır" diye konuştu.

'DOLAYLI VERGİLER KALDIRILMALI'

Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerin kaldırılması gerektiğini belirten Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu emekçilerine temel ücret dışında yapılan her türlü ek ödemenin emekli aylığı hesaplamalarında dikkate alınmaması, emekli olunduğunda yüzde yüze varan gelir kaybına neden olmaktadır. Emekliliği hak ettiği halde emekli olamayan yüz binlerce kamu emekçisi bulunmaktadır. Yine emeklilik yaşının kademeli olarak 65'e çıkarılması 2008 yılı sonrası çalışma hayatına başlayanlar için emekliliği fiilen ortadan kaldırmıştır. Bütçe imkanlarının kamu yararına kullanılması en temel talebimizdir. Sendikamız emekten, barıştan ve demokrasiden yanadır. Bütçe kaynakları savaş için değil barış ve demokrasi için kullanılmalıdır. Emekçilerin insanca yaşam talepleri bütçeye eklenmeli, bütçe süreçleri açık, şeffaf ve katılımcılığa açık hale getirilmelidir."

- İzmir