İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İzmir'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "kasten adam öldürmek" suçundan aranan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.T'nin Oğlananası Mahallesi'nde gizlendiğini belirledi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A.T. cezaevine gönderildi.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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