İzmir'de kesilen büyükbaş hayvan tüberkülozlu çıktı
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İzmir'de kesilen büyükbaş hayvan tüberkülozlu çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, kestiği büyükbaş kurbanlık hayvanın renginden şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Gökhan Güler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu.

İzmir'de kesilen büyükbaş hayvan tüberkülozlu çıktı
31.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:23

İZMİR'in Buca ilçesinde, kestiği büyükbaş kurbanlık hayvanın renginden şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Gökhan Güler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu. Ekipler, imha edilmek üzere etlere, sakatatlara ve deriye el koydu.

Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Kaynaklar Hayvan Pazarı'ndaki bir akrabasından büyükbaş hayvan alan Gökhan Güler, aldığı kurbanlığı bayramın 1'nci gününde kendi imkanlarıyla kesti. Etlerin renginin sarıya kaçtığını fark eden Güler, tanıdığı iki kasabı arayıp durumu anlattı. Güler, hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulundurarak durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda tüberküloz hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, imha edilmek üzere etlere, sakatatlara ve deriye el koydu.'İÇİNİ HASTALIK KAPLADIĞINI GÖRDÜK'Yaşananı anlatan Gökhan Güler, "Biz ailemle birlikte kurbanlıklarımızı aldık. Getirdik buraya bağladık. Paranın da yüzde 80'ini peşin verdik. Kestiğimizde hayvanın içinin hastalık kapladığını gördük. Her sene kestiğimiz için az çok biz de anladık sıra dışı bir durum olduğunu. Erzincan'da uzun yıllardır kasaplık yapan bir akrabamıza durumu anlattım ve bir de video gönderdim. Bize, 'Bunu kesinlikle çöpe atacaksınız, bu hayvan tüberküloz olmuş' dedi. Sonra, asla yenmeyeceğinden emin olunca biz de devletimizin yetkililerini aradık. Hayvanı aldığımız kişi akrabamız. Kendisini aradık ve durumu bildirdik, ancak yardımcı olmak yerine bize hakaret etti" dedi.'NOHUT GİBİ TABAKALAR KAPLAMIŞ'

Gökhan Güler'in annesi Şehriban Güler ise, "Hayvanın içini nohut gibi tabakalar kaplamış. Hayvan sahiplerini aradık. Onlara bin TL borcumuz kalmıştı. Bize, 'Siz bu bin TL'nin üzerine yatmak için böyle yapıyorsunuz. Biz size hayvanı sağlam verdik' dediler. Bu mu hayvanın sağlamlığı. Ne gelmeyi kabul ettiler ne de olumlu bir cevap verdiler" dedi.


Kaynak: DHA

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