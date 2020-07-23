İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp "FETÖ soruşturmasında isminiz geçecek" diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp "FETÖ soruşturmasında isminiz geçecek" diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığına gelen bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, "İsminiz FETÖ soruşturmasında geçecek" diyerek para talebinde bulunduğunu ve bu kişilere, 20 bin 100 dolar ile 30 Ata altını verdiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

Bir kişi daha benzer şikayetle başvurup, 5 bin dolar verdiğini bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında zanlıların mağdurlardan birinden yeniden para talep etmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, zanlılardan F.Ö, mağdurun birinden 15 Ata altını alırken suçüstü yakalandı.

Diğer şüpheli Z.D ise Kuşadası-Seferihisar yolu üzerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının üzerinden 4 bin 850 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA