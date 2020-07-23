İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşı tuzağına düşürdü
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İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşı tuzağına düşürdü

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ soruşturmasında kullanılacak bahanesiyle 2 vatandaştan yüklü miktarda para ve ata altını aldı.

İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar vatandaşı tuzağına düşürdü
23.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:14

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ soruşturmasında kullanılacak bahanesiyle 2 vatandaştan yüklü miktarda para ve ata altını aldı. Şahıslar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, 18 Temmuz günü Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gümüldür Jandarma Karakol Komutanlığına ihbarda bulunan kişi, kendisini telefonla ulaşan ve polis olduğunu söyleyen kişinin, FETÖ soruşturmasında kullanılacağı bahanesiyle elindeki paraları istediğini; kendisinin de şahsa 20 bin 100 dolar ve 30 adet ata altını verdiğini bildirdi. 21 Temmuz tarihinde de başka bir kişi yine aynı bahaneyle bir şahsın kendisinden para istediğini, kendisinin de şahsa 5 bin dolar verdiğini ihbar etti.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Mağdurlardan birinin şüpheli tarafından sürekli arandığı bilgisi üzerine önceden belirlenen adreste tekrar buluşma sağlandı. Bu esnada düzenlenen operasyonda F.Ö. isimli şahıs mağdurdan 15 ata altını daha almak üzereyken suçüstü yakalandı. Diğer şüpheli Z.D. ise Kuşadası - Seferihisar yolu üzerinde, araç içerisinde seyir halindeyken düzenlenen operasyonla yine kıskıvrak yakalandı. Z.D. isimli şüphelinin aracında 4 bin 850 dolar para ele geçirildi.

Şüpheli şahısların adlı işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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