İzmir'de kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişi yakalandı

01.11.2019 14:26

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kedi yavrusunu tekmeleyerek öldüren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Örnekköy Mahallesi'nde sokakta gezen kedi yavrusunun tekmelenerek öldürüldüğü görüntülerin yayınlanması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin V.T (26) olduğu tespit edildi.

Adresinde gözaltına alınan şüphelinin yüzde 85 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.

Dün, sosyal medyada yayınlanan kedi yavrusunun sokakta ve saklandığı yerde tekmelenip öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Kaynak: AA