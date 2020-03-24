İzmir'de kazı gerektiren altyapı çalışmaları yapılmayacak İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle su, doğalgaz, elektrik ve fiber hatlarının zarar görmemesi için tüm altyapı çalışmalarını durdurma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle su, doğalgaz, elektrik ve fiber hatlarının zarar görmemesi için tüm altyapı çalışmalarını durdurma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, altyapı çalışmaları nedeniyle hizmet altyapısının zarar gördüğünün tespit edildiği, bu nedenle altyapıyla ilgili çalışmaların sadece arızalarla sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe imzasıyla ilgili tüm kurumlara gönderilen yazıda acil durumlar için gerekli ekip ve ekipmanın hazır bulundurulması da istendi.

Kaynak: AA