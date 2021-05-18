İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen sağlık çalışanları suç duyurusunda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen sağlık çalışanları suç duyurusunda bulundu

İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen sağlık çalışanları suç duyurusunda bulundu
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen 112 Acil Sağlık ambulansında görevli 2 sağlık çalışanı, şüpheliler hakkında savcılığa başvurdu.

İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen 112 Acil Sağlık ambulansında görevli 2 sağlık çalışanı, şüpheliler hakkında savcılığa başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesinde 112 Acil Sağlık ambulansında görevli sağlık çalışanları, bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişiye müdahale ederken, çevredekilere uzaklaşmaları konusunda uyarıda bulundu.

Çevredekilerle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Paramedik E.D. ile hemşire S.İ, darbedildi. Kavganın yatışmasının ardından sağlık çalışanları, kazazedeyi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

S.İ. ile E.D, Ege Üniversitesi Hastanesinden darp raporu aldı. Sağlık çalışanları, daha sonra kimliği henüz bilenmeyen şüpheliler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Erkek arkadaşının evinin terasından düşen Derya konuşursa her şey ortaya çıkacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Lale Karabıyık Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Deniz Seki Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de kazazedeye müdahale ederken darbedilen sağlık çalışanları suç duyurusunda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 17:34:37. #1.16#

title