İzmir'de kazaya karışan taksi kontrolden çıkarak kaldırımdaki simit tezgahına çarptı: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobille çarpışan taksinin yoldan çıkarak kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarpması sonucu simitçi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bir otomobille çarpışan taksinin yoldan çıkarak kaldırımdaki seyyar simit tezgahına çarpması sonucu simitçi yaralandı.

Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda ilerleyen K.T. (50) idaresindeki 35 GD 9631 plakalı otomobil, duraktan yolcu aldıktan sonra hareket eden belediye otobüsünden uzaklaşmak için sola manevra yaptı.

Otomobil, o anda kendisini sollamak isteyen N.M. yönetimindeki 35 T 6880 plakalı taksi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksinin bir süre ilerleyip yolun sağındaki kaldırımda bulunan seyyar simit tezgahına çarpması sonucu tezgahta bekleyen simitçi Metin Taylanhan yaralandı.

Taylanhan, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seyyar tezgahın yanındaki büfede çalışan Halil Hıdır, gazetecilere, olay anında büfenin içinde olduğunu, taksinin seyyar tezgaha yaklaştığını görmesi üzerine arkadaşı Taylanhan'a "kaç" diye bağırdığını söyledi.

Taylanhan'ın kendisinin uyarısı üzerine yoldan biraz uzaklaştığını aktaran Hıdır, arkadaşının bu sayede daha büyük bir yaralanmadan kurtulduğunu ifade etti.

Öte yandan iki otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde durakta bekleyen belediye otobüsün yola doğru hareket etmesi üzerine otomobilin manevra yaparak taksi ile çarpışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin