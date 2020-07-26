İzmir'de kazada yaralanan orman personeli yaşam mücadelesini kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde 12 gün önce makilik alanda çıkan yangına müdahale için giderken meydana gelen kazada yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personeli Sedat Sagun, hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde 12 gün önce makilik alanda çıkan yangına müdahale için giderken meydana gelen kazada yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personeli Sedat Sagun, hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından sevk edildiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Sagun, kurtarılamadı.

Sedat Sagun'un cenazesinin Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Tire ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, 14 Temmuz Salı günü Küçükkale mevkisinde devrilmiş, araçtaki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz hayatını kaybetmiş, Sedat Sagun ve Mustafa Genç yaralanmıştı.

Kaynak: AA