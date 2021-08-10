İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
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İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda

İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüsün dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu vefat eden 8 kişiden aynı köyde yaşayan 6'sı yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüsün dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu vefat eden 8 kişiden aynı köyde yaşayan 6'sı yan yana son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Hamza Baba Türbesini ziyaret edenleri taşıyan 35 L 1610 plakalı minibüs, İzmir'e dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı. Feci kazada 8 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin tedavileri ise sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden aynı köyde yaşayan Gönül Özcan (60), Ümmühan Kandemir (50), Remzi Kandemir (7), Sude Onuş (11), Elif Karadağ (57) ve Neriman Onuş (51) son yolculuklarına yan yana uğurlandı.

Kırsal Taştepe Mahallesi'nde bulunan cem evinde düzenlenen törene AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Cenazelerin cem evine getirilmesinin ardından hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Ölenlerin yakınları güçlükle ayakta durabildi. Kılınan cenaze namazlarının ardından Gönül Özcan, Ümmühan Kandemir, Remzi Kandemir, Sude Onuş, Neriman Onuş ve Elif Karadağ Taştepe Köy Mezarlığına defnedildi. - İZMİR

İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda
İzmir'de kazada ölen 6 kişiye acı veda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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