İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı

İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metrelik şarampolle yolu ayıran bölümde asılı kaldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metrelik şarampolle yolu ayıran bölümde asılı kaldı.

Hasan Sakallı yönetimindeki 35 ZTJ 38 plakalı otomobil, Yeniköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Beton bariyerlere çarpan araç, ön tekerlekleri yoldan çıktığı sırada durabildi.

Yolla yaklaşık 5 metrelik şarampolü ayıran bölümde asılı kalan otomobilin sürücüsü, kaza yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çıkarılarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı

İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı

İzmir'de kaza yapan otomobil yol kenarında asılı kaldı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

Son dakika haber! Sancaktepe'de polisin dur ihtarına uymayan sürücü 5 araca çarptı

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title