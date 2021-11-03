İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaza yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Karşıyaka'dan Konak ilçesi yönüne gitmekte olan 35 BAL 840 plakalı motosiklet, Altınyol Caddesi'nde devrildi.

Sürücü yolda sürüklenirken motosiklet ise parçalandı. Aynı noktada iki otomobil de birbiriyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik, yaklaşık 3 saat tek şeritten sağlandı. Motosiklet ve otomobillerin kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

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