İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında
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İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında

21.01.2021 08:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 08:37
İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, hafif ticari aracın bir motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, hafif ticari aracın bir motosiklete çarptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

Çiğli ilçesindeki İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) hafif ticari araç, seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi metrelerce havaya yükseldi. Meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kişi yaralanırken, hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulans ile kentteki özel bir hastaneye sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Eski Hava Alanı Caddesi üzerinde bir motosiklet seyir halindeyken, ardından gelen hafif ticari araç çarpıyor. Motosikletteki iki kişi, çarpmanın etkisiyle havaya yükseliyor.

 

 


- İzmir
İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında
İzmir'de kaza anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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