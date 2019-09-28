28.09.2019 00:38

İzmir'de kaza: 1'i ağır 5 yaralı

İZMİR'de, TIR'ın traktöre arkadan çarptığı trafik kazasında 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Kemalpaşa-Torbalı karayolu üzerinde meydana geldi. Torbalı yönüne giden Şakir G. yönetimindeki 35 Y 0304 plakalı TIR, Ergün U. yönetimideki 35 TST 15 plakalı, far sisteminde arıza olduğu iddia edilen traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, traktör sürücüsü Ergün U., eşi Nilüfer U., Berat U. ve Mehmet Ali U. yola savrularak yaralandı. TIR şoförü Şakir G. de, hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, traktördeki 4 kişi ile TIR şoförü Şakir G.'yi, ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali U., Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle, Kemalpaşa-Torbalı yolundaki araç trafiğinde yaşanan yoğunluk, kazaya karışan araçların vinç tarafından kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA