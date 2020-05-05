İzmir'de kayıp olarak aranan şahsın, denizde cesedi bulundu
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İzmir'de kayıp olarak aranan şahsın, denizde cesedi bulundu

İzmir'de kayıp olarak aranan şahsın, denizde cesedi bulundu
05.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:48

İzmir'in Konak ilçesinde denizden ceset çıkartıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde denizden ceset çıkartıldı. Cesedin bir süredir kayıp olarak aranan şahsa ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 05.00 sıralarında Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş denizde bir ceset olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, sudaki cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinde çıkan kimlikte şahsın adının Sedat Özcan(48) olduğu tespit edildi. Özcan'ın bir süredir kayıp olduğu ve yakınlarının durumu emniyete bildirdiği öğrenildi. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadığı belirtilen Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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