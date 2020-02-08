İzmir'de kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli ölü bulundu

08.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:48

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli kişinin cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayındır'a bağlı Canlı Mahallesi'ndeki bir sulama havuzunda ceset bulan mahalle sakinleri, jandarmaya haber verdi.

Hayatını kaybeden kişinin bir gün önce annesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan zihinsel engelli Murat Kelleci (52) olduğu belirlendi.

Kelleci'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA