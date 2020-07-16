İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu
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İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

İzmir'in Bergama ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 77 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu
16.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 17:02

İzmir'in Bergama ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 77 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

Yukarıbel Mahallesi'nde yaşayan A.G, Yukarıybey Jandarma Komutanlığına başvurarak 77 yaşındaki alzaymır hastası annesi S.G'nin akşam saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine vatandaşların da yardımıyla arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kadını bugün sabah saatlerinde evinin 3 kilometre uzağında ormanlık alandaki bir dere yatağında halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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