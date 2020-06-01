İzmir'de kaybolan genç kız aranıyor
İzmir'in Foça ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki kız için arama çalışması başlatıldı.
01.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:21
İzmir'in Foça ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki kız için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, 26 yaşındaki B.A, dün akşam saatlerinde Ilıpınar Mahallesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
Ailesi, jandarmadan B.A'nın bulunması için yardım istedi.
Jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye bugün akşam saatlerinde AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler, genç kızın en son görüldüğü mahalle ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA