İzmir'de Kaybolan Alzaymır Hastası Yaşlı Kadın Aranıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan alzaymır hastası kadını arama çalışması başlatıldı.

Çamyayla Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Zübeyde Bozkurt'tan (85) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Bozkurt için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Bozkurt'un kızı Ömriye Batar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aramalara bazı duyarlı vatandaşların da destek verdiğini belirterek, alzaymır hastası annesine en kısa sürede kavuşmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA