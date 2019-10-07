İzmir'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

07.10.2019 22:56

İzmir'in Bergama ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan alzaymır hastasını arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İncecikler Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Ali Osman Zeytin'den (81) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince Zeytin için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA