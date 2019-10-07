İzmir'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

İzmir'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan alzaymır hastasını arama çalışması başlatıldı.

07.10.2019 22:56
İzmir'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

İzmir'in Bergama ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan alzaymır hastasını arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, İncecikler Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Ali Osman Zeytin'den (81) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince Zeytin için bölgede arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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