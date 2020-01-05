İzmir'de kaybolan 82 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması
İzmir'in Selçuk ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
İzmir'in Selçuk ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Havutculu Mahallesi'nde yaşayan Nejat Kizmis, dün mantar toplamak üzere evden ayrıldı.
Kizmis'in dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlattı.