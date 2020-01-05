İzmir'de kaybolan 82 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması
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İzmir'de kaybolan 82 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

05.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:02
İzmir'de kaybolan 82 yaşındaki yaşlı adam için arama çalışması

'in ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Havutculu Mahallesi'nde yaşayan Nejat Kizmis, dün mantar toplamak üzere evden ayrıldı.

Kizmis'in dönmemesi üzerine yakınları durumu ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamın bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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