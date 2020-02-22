İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
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İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

22.02.2020 01:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:26
İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı

'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken kayalıklarda mahsur kalan 10 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Dikili ilçesi Güvercin Kayalıkları'nda mahsur kalan düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. 9 Somali ve 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan düzensiz göçmenler kurtarıldı
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