İzmir'de kavgayı ayırdığı sırada vurulan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Cengizhan Mahallesi 1615 Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Nurettin Dinç (63) pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 çocuk babası olduğu ve nakliyecilik yaptığı öğrenilen Dinç'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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