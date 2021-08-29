İzmir'de kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi
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İzmir'de kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi

İzmir'de kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından silahla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen kişiler tarafından silahla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kadın ve erkek, Anıl Bahri Kocaman'ı (21) telefonla arayarak, Fırat Mahallesi 647/7 Sokak'taki parka çağırdı.

Parka gelen Kocaman ve daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Kocaman'a silahla 8 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kocaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Kocaman'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Kocaman'ın telefonuna el koyan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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