İzmir'de kavanoz içerisinde esrar ele geçirildi İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma tarafından bir araçta şüphe üzerine yapılan aramada bir kavanoz içerisinde esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde jandarma tarafından bir araçta şüphe üzerine yapılan aramada bir kavanoz içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta bulunan şüpheli C.G. isimli şahsın kimlik kontrolünde suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından araçta yapılan aramada kavanoz içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli C.G.'nin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR Kaynak: İHA