İzmir'de Katliam Gibi Kaza! Aynı Aileden 3'ü Çocuk 5 Ölü

İzmir'in Dikili ilçesinde, kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

KAMYONET TUR OTOBÜSÜYLE ÇARPIŞTI

İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

BÖLGEYE SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZADA 3 ÇOCUK'TA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.