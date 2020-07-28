İzmir'de kasaplara Kurban Bayramı denetimi İzmir'deki kasaplar, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

İzmir'deki kasaplar, Kurban Bayramı öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.

Bayraklı ilçesindeki denetime katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, kent genelindeki 910 kasapta, Kurban Bayramı öncesi toplam 1400 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kurban Bayramı'nın bu sene sıcak bir döneme geldiğini ifade eden Özen, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir bayram geçireceğimizi de göz önünde bulundurduğumuzda etin işlenmesinin ne denli önemli olduğu ortaya çıkıyor." dedi.

Kurbanı keser kesmez hemen parçalamak gerektiğine işaret eden Özen, etin ise en az 12 saat soğuk hava deposunda ya da serin bir yerde bekletilmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle Kurban Bayramı döneminde kasaplıkla ilgisi olmayan kişilerin et parçalama ve kıyma yaptığını ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Yolun kenarına ufak bir kıyma makinesi koyarak 'burada kurban işlenir, kıyma çekilir' tabelaları asılıyor. Hem sıcaktan hem de yolların tozlu topraklı olmasından dolayı kesinlikle bu işletmelerde ve yerlerde kurban etinin işlenmesini tavsiye etmiyoruz. Yaptığımız denetimler sonucu İzmir'deki kasapların bayrama hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ben vatandaşlarımızdan özellikle şunu istirham ediyorum: Etlerini, işletme kayıt belgesi bulunan işletmelerde işlemelerini, kıyma çekim işlemlerini de özellikle bu kasaplarda gerçekleştirmelerini rica ediyorum."

Kıyma makinesinden bıçağa kadar denetim

Denetimlerde ekipler, kıyma makinaları ve bıçaklar başta olmak üzere bayram süresince sık kullanılacak ekipmanların temizlik ve standart denetimlerini yapıyor.

Raflardaki etlerin derecelerini kontrol eden ekipler, soğuk hava depolarında uygulanması gereken hijyen kuralları hakkında bilgilendirme yapıyor.

Kaynak: AA