İzmir'de karla mücadele

31.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:13

İzmir'de sabahın erken saatlerinden itibaren başlayıp etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yol açma ve tuzlama çalışmaları başlattı. Çalışmalar esnasında yolda kalan yurttaşlar da kurtarıldı.

Kentin çeşitli bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler Karabağlar İlçesi Kavacık Mahallesi Hava Radar yolu, Kemalpaşa-Spil yolu, Kemalpaşa Bayramlı Mahallesi, Bornova İlçesi'nin Kayadibi ve Beşyol mahalleleri, Tire İlçesi'nin Yamandere, Büyükkemerdere ve Dibekçiler mahalleleri, Kiraz İlçesi'nin Cevizli, Ahmetler, Umurlu ve Ören mahallelerine müdahale ediyor.

Kaynak: Bültenler