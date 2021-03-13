İzmir'de karısını öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı
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İzmir'de karısını öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı

13.03.2021 22:20 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:31
İzmir'de karısını öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren ve ardından olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren ve ardından olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana gelmişti. İddiaya göre, Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Temurtaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA YAKALANDI

Öte yandan, şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

(Mustafa İç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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