Son dakika haberleri... Kardeşinin tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Kardeşinin tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Çiğli ilçesinde, kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Balatçık Mahallesi'ndeki aynı apartmanda oturan Ahmet Y. (62) ile kardeşi Agah Y. (54) arasında bina önünde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Agah Y, evde bulunan pompalı tüfeği alarak abisine ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Ahmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Agah Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sık sık kavga ettikleri öğrenilen 2 kardeşin dün gece de gürültü şikayeti nedeniyle tartıştıkları öğrenildi.

Son dakika haberleri... Kardeşinin tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kardeşinin tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kardeşinin tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Kardeşinin tüfekle yaraladığı kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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