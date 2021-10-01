İzmir'de kardeşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'in Kiraz ilçesinde kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.
Altınoluk Mahallesinde iki kardeş Erdal A. (40 ) ile Mehmet A. (37) arasındaki tartışmanın büyümesinin ardından Erdal A, kardeşini tüfekle yaraladı.
İlk tedavisi Kiraz Devlet Hastanesi'nde yapılan Mehmet A, daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan Erdal A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri