İzmir'de kardeşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de kardeşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
İzmir'de kardeşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde kardeşini yaralayan kişi tutuklandı.

Altınoluk Mahallesinde iki kardeş Erdal A. (40 ) ile Mehmet A. (37) arasındaki tartışmanın büyümesinin ardından Erdal A, kardeşini tüfekle yaraladı.

İlk tedavisi Kiraz Devlet Hastanesi'nde yapılan Mehmet A, daha sonra Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Erdal A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

 Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı
Spor Bülent Uygun Alex Teixeira Gökhan Töre Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Stefan Kuntz Armin Laschet Mehmet Kasapoğlu Temel Karamollaoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzmir'de kardeşini tüfekle yaralayan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 18:36:15. #1.11#